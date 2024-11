Los descargos de Aníbal Mosa por la denuncia de Universidad de Chile: "Rabia, risa, incredulidad…”

El presidente de la concesionaria que dirige a Colo Colo, Aníbal Mosa, respondió con firmeza a las graves acusaciones de José Ramón Correa, abogado y director de Universidad de Chile quien señaló que Colo Colo "robó un campeonato". Mosa no solo rechazó las declaraciones, sino que advirtió posibles acciones legales contra el dirigente de la U, afirmando que su club está enfocado en el futuro y no en revivir viejos conflictos.

Mosa anunció que lo albos están evaluando acciones legales contra Correa, abogado y director de Azul Azul, tras sus graves acusaciones. El puertomontino, molesto, destacó que estas palabras no hacen bien al fútbol chileno ni a U. de Chile.

En conversación con Radio Cooperativa, mostró su indignación y aseguró que: "Rabia, risa, incredulidad. No puedo creer que sigan ensuciando un campeonato que ha sido tan bueno, no le hace bien a Universidad de Chile ni al fútbol chileno seguir con esta instancia, ya perdieron en dos instancias, no fueron capaces de ganarle a Everton, nosotros ganamos los puntos en cancha. Debería dejarlo como una mala experiencia, no más"

"UNA VEZ QUE SEAMOS NOTIFICADOS DE LA SENTENCIA, ACUDIREMOS AL TAS"



José Ramón Correa, director de Azul Azul, se refirió a la denuncia contra #ColoColo: "Un equipo rival dio la impresión que en ocasiones jugaba con más de once en cancha, y con un DT suspendido que hizo trampa" pic.twitter.com/lRdReHp0GR — ESPN Chile (@ESPNChile) November 12, 2024

El universo Colo Colo está molesto por las declaraciones del abogado de Universidad de Chile

Aunque confirmó que el club defenderá su título ante el TAS, Mosa dejó claro que están enfocados en nuevos desafíos, "De todas maneras nos vamos a defender, tenemos buenos abogados, pero no creo que corresponda seguir perdiendo tiempo en abogados ni discutiendo temas como este, estamos más preocupados de la copa 35 que queremos ganar el próximo año y reforzarnos para Copa Libertadores que discutir del pasado, la 34 la ganamos, es nuestra, seguir con eso es pérdida de tiempo, queremos mirar al futuro".

Aníbal Mosa está molesto con José Ramón Correa

Aníbal Mosa apuntó que las palabras de Correa "las recibimos muy mal, hay mucha molestia al interior de Colo Colo"

Mosa cerró la entrevista alertando que Colo Colo está analizando una querella contra Correa y otros que hayan hecho comentarios injuriosos sobre el club. "Estamos analizando si nos querellamos contra él y otros que han injuriado a la institución, porque tratarnos de que hemos robado un campeonato y un montón de cosas, no lo vamos a aceptar, hay molestia en Blanco y Negro con estas declaraciones".