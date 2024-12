Los mercados que compiten con Colo Colo por quedarse con Erick Wiemberg

El tiempo corre y la dirigencia de Blanco y Negro aún no logra concretar la renovación de Erick Wiemberg, quien se convirtió en un jugador fundamental para Colo Colo en la temporada 2024.

El lateral izquierdo de 30 años acumuló más minutos que ningún otro bajo el mando de Jorge Almirón, lo que refuerza la necesidad del club de asegurar su continuidad.

El difícil panorama para la continuidad de Wiemberg

Sin embargo, la situación contractual del futbolista presenta algunas dificultades. El pase de Wiemberg pertenece en partes iguales a Unión La Calera y Deportes Valdivia, lo que obliga a Colo Colo a negociar con ambas instituciones, pese a que anteriormente se informó que el club valdiviano acatará lo que decidan los cementeros.

Por ahora, las ofertas del Cacique, que incluyen un nuevo préstamo y jugadores en intercambio, no son lo que desean los caleranos.

Mientras tanto, el propio jugador ha manifestado su deseo de quedarse, aunque no descarta otras posibilidades. "Hay interés desde el extranjero, y estamos evaluando opciones. Mi intención inicial es seguir en Colo Colo, pero no me cierro a alternativas", declaró recientemente.

El interés internacional complica las negociaciones

El periodista Cristopher Brandt reveló en el programa de ESPN F90 que Erick Wiemberg no aceptará otro préstamo y exige una solución definitiva en forma de venta. Además, destacó que hay interés de clubes en Argentina, México y Perú, con ofertas cercanas a los 500 mil dólares esperadas en los próximos días.

Entre los interesados se menciona un equipo argentino con aspiraciones internacionales en 2025, un club destacado del fútbol mexicano y uno de los grandes de Perú, lo que sitúa a Wiemberg en el radar de mercados competitivos.

Colo Colo enfrenta ahora el desafío de responder con una oferta convincente o resignarse a perder a un jugador clave que ya tiene un pie en el extranjero.