Los múltiples insultos de Jorge Valdivia al juez Angelo Hermosilla

Luego de tres meses fuera de las canchas, Jorge Valdivia tuvo un infausto retorno al ser expulsado por el juez Angelo Hermosilla en la derrota de Colo Colo ante O'Higgins por 1-0 en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El mediocampista entró en el segundo tiempo y tras una supuesta falta no sancionada por el árbitro perdió los estribos, y tal como revela un video del CDF insultó reiteradamente al referí.

"Eres una mierda, jamás serás FIFA... Me cagaste... Eres un conch... Un hijo de p... No me dejái jugar", le soltó Valdivia al árbitro cuando se jugaban los descuentos del partido.

De acuerdo al artículo 63 del Código de Penalidades de la ANFP, el "Mago" arriesga hasta cinco fechas de suspensión.