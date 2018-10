Lucas Barrios: A nadie le gusta esta situación, pero nos la jugaremos por clasificar a una Copa

El delantero de Colo Colo Lucas Barrios analizó el momento que vive el equipo y aseguró que saben que deben convivir con las críticas, pero que ahora deben enfocarse en clasificar a un torneo internacional para 2019.

"Sabemos lo que nos jugamos en estos cinco partidos que vienen. El otro día pudimos sacar un empate ante un rival (Unión Española) que realmente pensamos que íbamos a superar, y aunque lo hicimos no pudimos convertir todas las ocasiones que nos generamos", comentó a Al Aire Libre PM en la exposición No Sólo Es Fútbol que se efectúa en Providencia.

"A nadie le gusta estar en esta situación, más aún en una institución a la que uno quiere mucho. Lamentablemente hay que convivir con estos momentos. Sabemos que tenemos el apoyo del hincha siempre y nosotros vamos a dar todo para la gente. Sabemos que hay que competir en el ámbito internacional el próximo año y nos vamos a jugar por ello", agregó.

En cuanto a los cuestionamientos que ha recibido el entrenador, apuntó que Héctor Tapia "jugó en Colo Colo, tuvo una etapa anterior y sabe que está expuesto a esto al igual que nosotros. El que se pone esta camiseta sabe que cuando ganas y sales campeón eres el mejor, pero cuando pierdes eres el peor".

"Estamos acostumbrados a las críticas, uno sabe que tiene que mejorar en todos los sentidos y por eso trabajas para mejorar, no solo en lo personal sino que también en lo grupal para tratar de dar lo mejor para Colo Colo", añadió.

Pese a esto, aseguró que "como grupo estamos fuertes, por algo llegamos a esta instancia en Copa Libertadores cuando en ningún momento se confiaba que Colo Colo iba a llegar a esa instancia. Por ahí se nos compara con un Palmeiras que tiene 40 jugadores que ellos contratan de una manera diferente porque la inversión que tienen es distinta y por algo están primeros en el Brasileirao y en semifinales de la Copa".

Sobre la llave de cuartos de final de Copa Libertadores, expuso: "Nos tocó un rival muy difícil y sabíamos que nos podíamos encontrar con este tipo de rivales en esta instancia. Lamentablemente no dio para que avancemos, pero ahora debemos enfocarnos en lo que queda de torneo, ser inteligentes, saber que no tenemos más chances de errar y todos juntos tenemos que sacar esto adelante".

La situación de Jaime Valdés

Consultado por el momento que vive su compañero de equipo Jaime Valdés, aseguró que es un jugador "muy importante para nosotros, lo demostró el otro día cuando entró, generando situaciones de gol. Es un jugador que cada vez que está marca diferencias, si no había sido utilizado es algo que sabe "Tito", nosotros los jugadores acatamos las órdenes del entrenador".

"Esto no es algo que sólo pase en Colo Colo. A mí en un momento me tocó en Palmeiras no jugar y trataba de estar preparado para la hora que me toque. Eso es algo que los jugadores de experiencia tenemos que ver para que los jóvenes tomen en el ejemplo de que cuando entren marquen diferencias como lo hizo Jaime cuando entró el domingo", agregó.

Finalmente expresó que a Valdés "lo veo bien. El otro día entró y dio una asistencia. La verdad es que lo veo bien y espero que nos siga ayudando porque es un jugador muy importante para nosotros".