Manuel López Lara, candidato a la presidencia de Colo Colo: “Me duele ver al club tan mal manejado”

El Club Social y Deportivo Colo Colo tendrá el próximo 8 de marzo un día clave para el futuro inmediato de la institución, ya que ese día se realizarán las elecciones que definirán a quienes guiarán al club de Macul por el periodo 2025-2028.

Tras el término de la fecha límite para la inscripción de candidaturas, el Tricel del CSD Colo Colo informó que habrá tres listas en competencia, siendo una de ellas la llamada “Unidos por Colo Colo”, la que tendrá como candidato a la presidencia a Manuel Jesús López Lara, de 37 años, abogado de profesión y socio.

López está al tanto de lo que ha pasado los últimos años al interior del club y es por eso que tomó la decisión de encabezar a una agrupación que buscará darle un nuevo giro a la institución que este año cumple 100 años, tras una pobre administración del directorio que encabezó el destituido Matías Camacho.

Su postura frente a la crisis interna del CSD Colo Colo

Manuel Lopéz Lara es un asiduo asistente al Estadio Monumental ya que es accionista de la Inmobiliaria Estadio Colo Colo en el sector de Caupolicán y será la cara visible de una lista que se forma con varios grupos de socios e hinchas que se encuentran disconformes con la actual situación en la que se encuentra el club.

“Actualmente, nuestro club atraviesa una grave crisis institucional, consecuencia directa de los problemas de gestión del directorio saliente, cuya administración deficiente ha impactado negativamente en nuestro patrimonio social. Además, esta mala gestión ha tenido una consecuencia indirecta: la crisis de la democracia interna, que ha sido descuidada durante los últimos 15 años. La distancia que las directivas han tomado respecto al sostén del club, que somos los socios, ha llevado a que muchos se abstengan de participar en los cada vez más precarios espacios de participación”, dijo al iniciar la entrevista con Al Aire Libre.

Sus motivaciones para ser el nuevo presidente de Colo Colo

Como todo colocolino, López quiere lo mejor para el elenco popular y es por eso que decidió iniciar esta aventura que lo puede llevar a dirigir el CSD Colo Colo liderando la lista Unidos por Colo Colo. Al ser consultado por las motivaciones que tiene para asumir este tremendo desafío, el abogado indicó que le da pena ver al club de sus amores tan mal manejado.

“Tengo dos motivaciones principales: por un lado, está Colo Colo, el club de mis amores. Verlo tan mal manejado, de forma irresponsable y con una evidente falta de profesionalismo en su administración, me genera una enorme tristeza. Es doloroso constatar cómo se ha descuidado una institución centenaria tan importante para nuestro país. Por otro lado, están los socios, nuestra gente. No puede ser que haya colocolinos que no conozcan la diferencia entre el Club Social y Deportivo Colo Colo y Blanco y Negro. Las últimas directivas han fallado en lo más importante: cuidar y valorar a los socios y a la gente que es el alma de este club”, dijo.

Para llegar a liderar a la institución matriz de los albos la lista “Unidos por Colo Colo” se enfrentará a las listas “Colo Colo Primero, Volvamos a encontrarnos” y a “Colo Colo Transparente”, por lo que deberán saber diferenciarse para atrapar a los votantes colocolinos.

“Nuestra principal fortaleza es la gente que compone la lista, somos profesionales serios que queremos aportar nuestra experiencia al club, mejorar su gestión, modernizar y profesionalizar la institución que es Colo Colo, con miras de crear un proyecto en nuestro centenario. Queremos dejar las bases de una institución sólida y sustentable que sea capaz de durar 100 años más. Tenemos muchas diferencias con las otras listas, se volvería muy larga esta entrevista si comenzara a enumerarlas todas, pero solo haré presente una diferencia que es fundamental, nosotros somos caras nuevas dentro del club, lo que justamente nuestro club está necesitando, un cambio de rostros en el directorio. En los últimos tres periodos, se han ido repitiendo los mismos nombres en el directorio del Club Social, en cargos distintos, dando a entender que dan lo mismo las competencias de la persona, lo importante es tener a tus cercanos dentro de la estructura. Nuestra lista está completamente en contra de esas prácticas”, declaró.

Respecto a las medidas que tomarán en el hipotético caso de ganar las elecciones y asumir como Directorio Nacional de Colo Colo, Manuel Jesús López y Unidos por Colo Colo tienen claro que la urgencia es modernizar todo lo que tenga que ver con la orgánica de la institución.

“Lo más urgente que necesita ahora el club es una auditoría económica y operacional, la primera para saber el real estado de las cuentas y de la economía del club para revisar en qué se han destinado los recursos estos últimos seis años. En segundo lugar, necesitamos un cambio de estatutos, modernizar la gestión para avanzar en afianzar las bases institucionales, de la mano de esto está el contemplar mecanismos de control interno con órganos que supervisen los actos administrativos de los distintos directorios del club, en busca de darle mayor transparencia a toda gestión, sin importar si es nuestra o de otra agrupación. En tercer lugar, debemos fomentar la participación de los socios en todos los procesos internos, todos estos cambios apuntan hacia allá y en los mismos será incluida la asamblea. Queremos acabar con esta mala costumbre de trabajar el club entre cuatro paredes”, puntualizó.

Respecto a los proyectos que tienen para el CSD Colo Colo, Manuel López indicó que buscarán mejorar la transparencia y darle un salto de calidad a todas las iniciativas que ya se están desarrollando en el club.

“En lo que respecta a los Estados Financieros, actualmente la única información que manejamos son tres páginas, sin detalles de gastos ni comprobantes. Lamentablemente eso ha resultado ser costumbre de todas las últimas directivas: actuar con muy poca transparencia en este punto, finalmente queda la sensación de que se entrega un estado financiero meramente por cumplir a la asamblea", dijo.

"Nosotros queremos dar una vuelta completa a esta situación, nosotros no queremos presentarle un balance con los gastos del año a los socios, si no que al contrario, nosotros queremos entregarle al socio un presupuesto y que ellos decidan en qué se gasta el dinero del club", apuntó.