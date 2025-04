Marcelo Barticciotto emociona a los albos con hermoso mensaje a Carlos Caszely: "Sin ti, Colo Colo no es lo mismo"

El histórico Marcelo Barticciotto sorprendió este viernes con un sentido mensaje dirigido a Carlos Caszely, ícono de Colo Colo y referente del fútbol chileno. A través de sus redes sociales, el campeón de América con el Cacique en 1991 expresó un profundo cariño y respeto por quien considera un verdadero ejemplo dentro y fuera de la cancha.

"Quién más que tú Carlos Humberto. Qué alegría tenerte cerca, cariñoso, querendón, buen tipo. Gracias por aceptarme ser tu amigo, te admiro y te idolatro, te respeto y te quiero," escribió Barticciotto en las primeras líneas del mensaje que rápidamente emocionó a miles de hinchas.

La carta de admiración de Marcelo Barticciotto a Carlos Caszely

Sus palabras no solo destacaron al jugador, sino también al hombre: "Rebelde como pocos, consecuente como ninguno, valiente como nadie, siempre del lado correcto de la historia, siempre del lado de la gente", continuó Barticciotto.

El mensaje tuvo también un componente de llamado colectivo a proteger a sus ídolos en vida: "Nosotros los que venimos detrás tuyo tenemos la obligación de cuidarte y de hacerte sentir querido. Colo Colo te necesita, la gente te necesita, no estás solo". Además, añadió una frase que tocó la fibra de todo el pueblo albo: "Colo Colo no puede tenerte lejos, sin ti a Colo Colo le falta algo y no es lo mismo".

El legado de Carlos Caszely no se olvida

Barticciotto profundizó en el rol histórico que cumple Caszely, valorando su contribución no solo deportiva sino también humana. "Gracias Carlos, querido, por mostrarnos el camino a los que vinimos detrás de ti. Lo único que tuvimos que hacer es seguir la inmensa huella que dejaste, huella que no la podrán borrar jamás."

El exjugador también hizo énfasis en que el legado debe seguir presente para las futuras generaciones. "Gracias Carlos por todo lo que entregaste y por todo lo que vas a seguir entregando, las nuevas generaciones van a saber quién fue Carlos Caszely." Cerró su homenaje con una declaración emotiva: "La historia de Colo Colo no sería la misma sin ti. Gracias amigo, te quiero y te admiro."