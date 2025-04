Colo Colo: El emocionante mensaje de Marcelo Barticciotto en el día del Centenario

Este 19 de abril Colo Colo conmemora los 100 años de su historia institucional con la realización de la tradicional ceremonia en los Viejos Cracks del Cementerio General de Santiago.

La actividad solemne contó con la participación del directorio nacional del Club Social y Deportivo Colo Colo, la dirigencia de Blanco y Negro, ex jugadores y dirigentes, además de muchos hinchas del Cacique.

En la ocasión, uno de los ídolos del Club, Marcelo Pablo Barticciotto, fue uno de los oradores y entregó un sentido mensaje a los asistentes.

𝟏𝟎𝟎 𝐀𝐍̃𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐄𝐌𝐏𝐔𝐉𝐄, 𝐂𝐎𝐑𝐀𝐉𝐄 𝐘 𝐎𝐑𝐆𝐔𝐋𝐋𝐎 ⭐️🏁



Hoy conmemoramos un siglo plagado de éxitos, emociones y pasión vividos en nuestra institución 🤟🏼❤️



Barticcotto y su mensaje en el Centenario de Colo Colo

El comentarista deportivo y campeón de la Copa Libertadores tomó la palabra tras entregar un reconocimiento a uno de los socios honorarios de la institución e hizo un llamado a mantenerse unidos y cuidar a la institución en los próximos 100 años.

“Tengo el privilegio de ser reconocido en un club dónde han habido tantos futbolistas maravillosos, tantos compañeros míos que quizás merecen el reconocimiento y que lamentablemente no están en estos momentos. Siempre he dicho que Colo Colo es de su gente y cada día su gente me sorprende más”, comentó.

“Pensaba cuando se pronuncia la frase “Vámonos Quiñones”, que es una frase más representativa de la rebeldía, es una frase que todos podemos decir cuando hay injusticia en nuestras vidas. Esta sociedad es injusta y a veces nos separa, pero Colo Colo nos une”, dijo.

“Hago un llamado a cuidar a Colo Colo, cuidar al Club y a cuidar nuestro estadio, que es nuestro campo sagrado”, puntualizó el llamado 7 del pueblo por la hinchada colocolina.