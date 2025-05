Cristian Garin debutó con gran autoridad en el Challenger de Oeiras

El tenista nacional Cristian Garin (152° de la ATP) se estrenó con una sólida victoria en el Challenger de Oeiras, que se disputa en arcilla, en Portugal.

La raqueta número cuatro del país accedió a la segunda ronda del certamen tras superar por 6-2 y 6-3 al tenista argentino Juan Pablo Ficovich (153º).

Cristian Garin entrou no Jamor em grande. Só perdeu 5 pontos no serviço e venceu 21 em 21 com a primeira bola. Autoritário e a direita a andar muito.



É o + credenciado curricularmente a atuar no Oeiras Open 5.

6-2 e 6-3 vs Juan Pablo Ficovich. pic.twitter.com/1GgN3zTAao