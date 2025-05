“He pasado momentos peores”: Jorge Almirón reconoció reunión con hinchas y habló de la crisis de Colo Colo

Jorge Almirón enfrenta una de sus semanas más desafiantes desde que asumió como entrenador de Colo Colo. En la antesala del choque clave ante Racing Club por Copa Libertadores, el DT reconoció la reunión con un grupo de hinchas y aseguró que, pese a la presión, mantiene la calma.

"Fue una charla donde escuchamos, no pasó a mayores", explicó Almirón sobre el encuentro con hinchas del Cacique tras el entrenamiento dominical en el Monumental. El técnico trasandino intentó bajarle el perfil al momento, aclarando que fue un episodio espontáneo en medio de las actividades del Día de la Madre que se realizaban en el recinto de Macul.

Más allá de los cuestionamientos, el estratega fue tajante al decir que no evalúa dejar su cargo, ni siquiera si se cae en el resultado ante Racing. "No pienso en mi futuro, esto es día a día. El fútbol es dinámico. Un buen resultado cambia todo", apuntó con seguridad.

"Hay que redoblar esfuerzos": el mensaje de Almirón al plante de Colo Colo

Almirón no escondió el momento complejo que vive Colo Colo, pero tampoco lo dramatizó. "He pasado momentos mucho peores que esto", declaró, aludiendo a su experiencia como entrenador en escenarios de alta presión. "Estos momentos malos son los que te forman, no hay que buscar culpables, hay que trabajar", añadió.

El entrenador también dejó entrever que algunos jugadores arrastran molestias físicas y que decidirá sobre la marcha quiénes estarán disponibles para el partido frente a la Academia. "Lo único que depende de mí es preparar al equipo y que den lo mejor", recalcó.

Colo Colo necesita sumar puntos en Argentina si quiere mantener viva su ilusión copera, y Almirón sabe que un triunfo podría calmar las aguas. "Un golpe mañana nos puede dar una nueva energía", cerró el técnico, consciente de que el margen de error se achica, pero todavía hay espacio para levantarse.