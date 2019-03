Mario Salas: No vamos a dosificar, jugaremos ante Iquique con nuestra mejor gente

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, aseguró este jueves en conferencia de prensa que no piensa en dosificar jugadores para el encuentro de este sábado ante Deportes Iquique, considerando que la próxima semana debutan en la Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador en Quito.

Al respecto, el DT de los "albos" dijo que "nosotros no tenemos la dosificación como una política, entendemos que si llega el momento de hacer una dosificación por determinados casos sí la vamos a hacer".

"Pero no estamos con la idea de dosificar, estoy con la idea de poner lo mejor para el partido que viene. El partido más importante que tenemos es el de ahora con Iquique y vamos a ir con toda nuestra mejor gente", agregó.

En relación a si Jorge Valdivia y Esteban Paredes están considerados en la oncena titular, el "Comandante" afirmó que "Jorge y Esteban están entrenando en forma más normal, Jorge desde el día martes en forma progresiva y ahí vamos a ir viendo. Todavía no defino al equipo, lo haré en su momento. Pero están los dos a disposición y pueden ser parte del equipo, como puede que no"

A su vez, el estratega del "Cacique" confirmó que Jaime Valdés y Carlos Carmona serán bajas para medirse ante los "Dragones Celestes", afirmando que ambos "para Iquique no estarán y para Quito lo más seguro que no. Es parte del fútbol las lesiones, esperemos que estén lo antes posible con nosotros y que su recuperación sea buena para que después no tengan una recaída".

Sobre sus rivales de este fin de semana, Salas afimró que "Iquique es un equipo que maneja distintos sistemas de juego. Se adapta mucho a lo que el rival ofrece. Tiene jugadores muy importantes, trabaja muy bien tácticamente. Son muy fuertes. Hay que tener los resguardos que corresponden".

Colo Colo recibirá a Deportes Iquique este sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental