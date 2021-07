Martín Rodríguez: Todos piensan que abandono el barco, pero nadie se pone en mi lugar

El atacante Martín Rodríguez partió a Turquía para enrolarse en Altay Spor y en antes de abordar su vuelo atendió a la prensa en el Aeropuerto de Santiago, donde afirmó que le costó tomar la decisión de dejar Colo Colo.

"Me voy tranquilo, sabiendo que dejé siempre el cien por ciento en cada partido. Son decisiones difíciles de tomar, pero es una oportunidad única en la que necesito aprovechar al máximo, estoy muy ilusionado", sostuvo a ESPN.

"Les pedí consejos a todos, no fue una decisión fácil, hablé con el cuerpo técnico, varios jugadores y todos se pusieron en mi lugar, me aconsejaron que era una buena oportunidad que tenía que aprovechar", indicó.

"Quizás no estoy cien por ciento conforme, todos piensan que me voy, que abandono el barco, pero nadie se pone en mi lugar, que a mis 27 años quizás no voy a tener otra oportunidad", completó Rodríguez, que llegó este año a Colo Colo.