Matías de los Santos fue operado de urgencia y vuelve a ser baja en Colo Colo

El uruguayo Matías de los Santos vuelve a ser baja en Colo Colo, luego de ser operado de urgencia en las últimas horas, sumándole dificultades en el armado de su equipo a Gustavo Quinteros.

Matías De Los Santos es operado de urgencia en Colo Colo!! El defensor uruguayo fue intervenido hoy por una lesión de cartílago. Más detalles por @alairelibrecl @Cooperativa #CooperativaContigo — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) April 17, 2023

Según conocimos en Al Aire Libre en Cooperativa, De los Santos sufrió un problema de cartílago y estará ausente por un largo tiempo, comenzando por el duelo de este miércoles por Copa Libertadores ante Monagas de Venezuela en el Estadio Monumental.

Este problema es distinto al que padeció las últimas semanas, ya que en esa ocasión era del músculo oblicuo izquierdo.

Sobre esta situación, su compañero Maximiliano Falcón señaló: "Me enteré esta mañana y no sé mucho detalle. Es una baja sensible, estábamos contando con él y es un gran aporte. Hay que apoyarlo en este momento complicado... De todas maneras, Daniel Gutiérrez, que viene jugando lo ha hecho bien".

El propio Gutiérrez salió complicado del empate 0-0 del fin de semana con Universidad Católica, pero el mismo Falcón comentó que "salió por precaución, me dijo que solo tuvo un apretón".

El duelo internacional de este miércoles se jugará a las 21:00 horas (01:00 GMT).