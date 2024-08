Mauricio Isla y su momento más doloroso en el fútbol: "Sé las cosas que hice mal y trataré de no cometer los mismos errores"

En su presentación oficial en Colo Colo, Mauricio Isla habló absolutamente de todo. Uno de los temas que abordó fue su paso por la Universidad Católica, donde inició muy bien, pero terminó saliendo por las constantes críticas que recibió de los hinchas cruzados.

Para él, ese fue uno de los periodos más duros de su carrera, pero a la vez, también fue una de las situaciones que más le dejó enseñanzas para esta nueva oportunidad en el fútbol chileno.

2+2, la camiseta de Mauricio Isla. Siempre ha jugado con la 4, pero no estaba disponible. También intentó con la 44, tampoco se pudo. Por eso va con la 2+2 pic.twitter.com/mvvkP61myW — Daniel Arrieta (@d_arrieta) August 1, 2024

El momento más doloroso para Mauricio Isla en el fútbol

El Huaso Isla cada vez que habló de la Universidad Católica, se refirió a los "cinco meses muy importantes" que pasó en la precordillera. El jugador albo reconoció lo difícil que terminó su historia con la Franja: "Fueron cinco meses donde los viví muy bien, después por responsabilidad mía, también fueron momentos muy difíciles".

Después de su aventura en la Católica, Isla contó que "retomé mi vida y gracias a Dios salió todo bien cuando me fui a Independiente. Ahora la vuelta al fútbol chileno es para tratar de hacer las cosas bien. Una de las cosas más importantes que me hicieron cambiar fue mi regreso a la selección", continuó el Huaso.

"Eso a mi edad me genera el entusiasmo de seguir. Físicamente me siento muy bien, que es algo muy importante para mí. Sé las cosas que hice mal, ya tengo un conocimiento del fútbol chileno, entonces voy a tratar de no cometer los mismos errores y aprender de esos cinco meses que hice bien para poder concretarlos acá en Colo Colo", finalizó el lateral derecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TNT Sports Chile (@tntsportscl)

La buena onda con los dirigentes de Universidad Católica

El flamante refuerzo del Cacique insistió en que su salida del Fortín Cruzado fue analizada por muchos días, sobre todo porque se hablaba más de él que del club. Hasta que finalmente tomó la decisión de no continuar y llegó a acuerdo con los dirigentes.

Entonces confesó que "tengo las mejores vibras del presidente de Universidad Católica, del Tati (Buljubasich). Salí muy bien con ellos, porque también llegué bien. Hablé con ellos y lo ideal era tratar de tomarme un tiempo y poder analizar bien si podía seguir o dar un paso al costado".