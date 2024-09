Maximiliano Falcón cree que los hinchas en el Monumental serán claves para superar a River Plate

En un enfrentamiento que promete salvar el año del fútbol chileno, Maximiliano Falcón ha compartido sus expectativas sobre el duelo entre Colo Colo y River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El primer partido se jugará en el Monumental de Santiago y el uruguayo confía en aprovechar el apoyo local.

Falcón destacó que el apoyo de la hinchada será clave para presionar a River Plate. "Acá con nuestra gente vamos a tratar de apabullar al rival" comentó el defensor, subrayando la importancia de la presión tras pérdida y la eficacia en la finalización.

El jugador también reconoció la fortaleza de River Plate: "La presión tras pérdida va a ser muy importante y creo que el detalle para nosotros va a estar ahí, en esa finalización de la jugada. Sabemos que es un equipo grande River, que no se le puede dejar despacio, pero nosotros también tenemos nuestras armas y no vamos a no dejársela fácil. Creo que va a ser una gran llave".

Maximiliano Falcón recurre a la precisión como un arma importante para enfrentar a River Plate

El uruguayo enfatizó que Colo Colo debe ser preciso para superar a River. "No necesitan que yo se lo diga. River es uno de los equipos más fuertes a nivel internacional, en estos torneos siempre compiten a alto nivel, entran todos los todos los años a esta Copa, llegan lejos generalmente o por lo menos en los últimos años"

Falcón también mencionó la importancia de mantener el orden y no dividir el equipo durante los ataques: "Acá (de local) siempre somos protagonistas y yo creo que en estos partidos, con jugadores que tienen muy buena calidad y que son rápidos, hay que estar en los detalles, tratar de defender bien y tratar de no partir tanto el equipo a la hora de atacar".

Revisa la conferencia completa acá