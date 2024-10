Maximiliano Falcón: “me dijeron que hablara en la cancha y lo hice de gran manera”

La victoria sobre la hora en el clásico contra la UC, con la anotación de Javier Correa, le permitió a Colo Colo acercarse al líder Universidad de Chile a cuatro puntos, pero como tiene dos partidos menos le ilusiona con el título, ya que depende de sí para dar la vuelta olímpica, y uno de los que más festejó con el triunfo fue el defensa Maximiliano Falcón.

El Peluca se refirió a este triunfo que se dio cuando el cronómetro marcaba el minuto 86 de partido: “si quieres salir campeón tienes que ganar todos los partidos, más allá que el que va puntero había caído el otro día, y si nosotros no ganábamos estos tres puntos no servía de nada. Contento por el equipo, porque más allá que fue un golpe duro lo de la Libertadores, porque competimos, pero quedamos todos muy lastimados por eso, pero esto es fútbol, hay que seguir y levantarse y hoy día lo demostramos como equipo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colo-Colo (@colocolooficial)

Flacón y las críticas por hablar previo al partido

El defensa de Colo Colo había dicho que el delantero de la UC, Fernando Zampedri, que está a sólo un gol de ser el máximo artillero de los Cruzados no convertiría, lo que le significó algunas críticas, pero él explicó que esto obedece a un condimento que él le da a los encuentros: “yo trato de picantearlo en los partidos. Hay gente que por ahí lo toma diferente. Él también lo dijo, como que estaba a un gol, y que si no lo hacía este partido no era muy importante. Pero es parte del folclor. Yo lo disfruto así en los partidos, y para los que me decían que hablara en la cancha, me parece que hoy hablé de gran manera y me voy contento en lo personal”.

El zaguero en medio de la felicidad se dio tiempo hasta de contar que felicitó al golero rival Sebastián Pérez, quien evitó varias anotaciones: “hablé con el Zanahoria a la pasada, que si no fuese por él, le habríamos hecho como diez goles”, remató el Peluca Falcón, que cumplió lo prometido, y Fernando Zampedri sigue a un gol de romper el récord.