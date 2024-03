Maximiliano Falcón por castigo a 12 mil hinchas: No me parece correcto generalizar

El defensor uruguayo Maximiliano Falcón hizo la previa de la intensa semana que vivirá Colo Colo con sus duelos ante Sportivo Trinidense, por Copa Libertadores, y Universidad de Chile, en una nueva versión del Superclásico, y se refirió al castigo que la ANFP le impuso a 12 mil hinchas del cuadro albo por los incidentes de la Supercopa.

"No me parece correcto generalizar con tanta cantidad de personas castigadas, porque por ahí son 100 personas las que se comportan mal", dijo.

"Llegar a las 12 mil personas me parece una locura, pero por parte nuestra debemos enfocarnos en lo que viene porque los partidos se vienen rápido. No me parece, pero ya verá el club si se apela", añadió.

En esa misma línea, Falcón espera que de cara al duelo ante la U se permita aforo completo para el duelo a disputarse en el Estadio Monumental.

"Ante Godoy Cruz y ayer (domingo) ante Huachipato la hinchada tuvo un buen comportamiento así es que no habría problema de que se juegue completo. Es mi opinión, pero se escapa de mí", expresó.

"Esperamos que la gente venga, que sea una fiesta, y que disfrute de buen fútbol en nuestra casa", añadió antes de referirse a los rivales que tendrá el cuadro albo.

"Trinidense más allá de que sea debutante, estos partidos son duros. En el partido ante El Nacional se defendieron bien, y convirtieron en prácticamente la única que tuvieron. Nosotros sufrimos el año pasado esos pequeños detalles y eso no nos permitió clasificar. Creo que será durísimo", dijo sobre el cuadro paraguayo.

El Superclásico

"Por más que la U no gana acá hace años, estos partidos se juegan con uñas y dientes. Vendrán a sacarnos la cabeza, para ganar y para acabar con el invicto, pero saldremos a presionar, a apabullarlos, que se sientan incómodos, que sientan que están en nuestra casa, que el Monumental es nuestra casa", expresó.

A Falcón también le preguntaron por el estado de Arturo Vidal, quien se mantiene entre algodones.

"Él sabe perfectamente si está para jugar. Se conoce perfecto, su carrera lo avala. Lo mejor que debe tener es la cabeza. Siempre jugó en donde estuvo, y nos queda aprender de eso, y ayudarlo en lo que él se proponga, porque los objetivos son grupales y también personales", comentó.

"Se está cuidando mucho, es un músculo traicionero, y yo creo que llegará al partido, y si no, irá a la banca, y cuando entre sabemos que demostrará el jugador que es. Y de afuera también es un apoyo", expresó.