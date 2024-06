Maximiliano Falcón se abrió a la posibilidad de dejar Colo Colo

El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón no pudo participar del último compromiso del Cacique en el Campeonato Nacional ya que está en proceso de recuperación producto de un esguince grado dos sufrido en su pierna izquierda en el compromiso ante Cerro Porteño por Copa Libertadores.

El charrúa, en conversación con Megadeportes, analizó lo que fue el primer semestre de los albos y reconocióque la clasificación a octavos de final tiene al plantel colocolino muy motivado en seguir avanzando en Copa Libertadores.

El futuro de Colo Colo en la Copa

El popular "Peluca" reconoció que para el Cacique estar dentro de los 16 mejores equipos del continente es un impulso importante para seguir peleando en dos frentes en el segundo semestre.

“Hay que estar enfocados en el segundo semestre y dar lo mejor en Copa Libertadores que hace tiempo no pasabamos y estamos muy contentos por eso. Vamos a ir a pelear el torneo también, pero para nosotros lo más importante es la Copa Libertadores”, dijo el uruguayo.

“Más allá de que se clasificó con lo justo, se logró el objetivo y eso nos da motivación para lo que viene. Ahora será de ida y vuelta y sabemos que el que comete un error para fuera y listo. Son un par de partidos que nos puede acercar a un sueño que tenemos todos muy vivo como plantel”, agregó.

Falcón y la posibilidad de dejar Colo Colo

Pese a tener contrato vigente en el cuadro popular, Maximiliano Falcón reconoció sentirse muy cómodo en Chile y en Colo Colo ya que tiene una estabilidad familiar bastante importante. Sin embargo, no descartó cambiar de aires en caso de una buena oferta desde el extranjero.

“Tengo contrato acá todavía, incluso un año más. Estoy muy contento en el club, ya dije que amaba al club, lo que me hacía sentir a mí y mi familia. Es el club que me abrió las puertas cuando salí de Uruguay y la gente la verdad, no solo por lo futbolístico también lo familiar, nos ha contenido bastante por varios momentos malos que hemos pasado como familia”, afirmó.

No obstante, no descartó cambiar de opinión en caso de una buena oferta desde el extranjero, señalando que “hay que ver las posibilidades, si las ofertas de afuera son buenas y acá se llega a un buen acuerdo también, todo puede pasar”, cerró.