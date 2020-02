Mayne-Nicholls: Pékerman y Lasarte nos dijeron que no y con Scolari no hemos vuelto a hablar

El vicepresidente de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls, confirmó este sábado que siguen apurando los movimientos por la llegada de un nuevo entrenador ante la negativa de Martín Lasarte y José Néstor Pékerman, descartando de paso que se hayan caído definitivamente las negociaciones por Luis Felipe Scolari, aunque reveló que "no hemos vuelto a hablar con él".

En su llegada al Estadio Monumental para el duelo ante Universidad de Concepción, el directivo comentó que: "Hemos ido avanzando en la búsqueda de un técnico. Algunos nos han dicho que no pueden venir por distintos factores, como Pékerman y Lasarte, así que esperamos traer alguien a la brevedad".

"Con 'Felipao' hablamos durante la semana y le dijimos que nos interesaba muchísimo contar con él. Hemos estado personalmente con su agente viendo las tratativas para llegar a algún acuerdo", agregó.

Respecto a las diferencias de opinión que han habido dentro del directorio por la posible llegada del técnico brasileño debido a unos dichos políticos en el pasado, Mayne-Nicholls apuntó que: "A nosotros nos parece que es un entrenador con la categoría que necesita Colo Colo. En lo personal creo que las voces disidentes ayudan a construir porque es la base de una democracia".

"Sí me hace ruido que la persona que pueda venir cualquiera sea sienta que al no tener un respaldo mayoritario no quiera venir", subrayó.

Del mismo modo, señaló que: "Los hinchas tienen derecho a expresarse y el directorio a tomar las decisiones. No se puede en ninguna institución en el mundo regirse por un grupo que hace comentarios. A mí me parece bien que la gente se exprese, pero la decisión final se tomará con los antecedentes que se tengan en el momento".

"Nosotros queremos traer a alguien de la mayor categoría posible. Entiendo como es la dinámica de esto y buscamos lo mejor para Colo Colo. Hemos realizado todas las tratativas, pero si después por cualquier motivo no se da seguimos adelante", sentenció.