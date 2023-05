Ministra Orellana: Es "inaceptable" que Blanco y Negro no tome a la altura lo de Jordhy Thompson

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, consideró "inaceptable" la postura que tomó Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo, en relación al futbolista Jordhy Thompson, que volvió a las prácticas una vez que fue suspendido el juicio en la denuncia que enfrenta por violencia de género contra su expareja.

"Yo conversé de este caso con Pablo Millad, presidente de la ANFP... Le dije que me causaba extrañeza que cuando son cosas de carretes (en los equipos de fútbol), las actitudes de los técnicos y compañeros son súper duras... El arquero titular de Colo Colo (Brayan Cortés) no juega por una cuestión de indisciplina... Es distinto hablar de un carrete y de un delito", dijo a Mega.

Jordhy Thompson volvió a entrenar en Colo Colo luego que se suspendiera su juicio por violencia de género #CooperativaContigo https://t.co/pdFMiRZTSo pic.twitter.com/LWmiUCsKxt — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 11, 2023

"Se anunció que él había llegado a acuerdo, pagando una multa. Eso es verdad, pero se hizo sin el acuerdo de la víctima, si bien esto existe en la legislación actual. Y más allá de eso, se habla de esto como si se hubiese podado mal un árbol, cuando es un delito... Ese acuerdo impide juicio, pero los hechos no se descartaron, al contrario, se acreditaron", siguió.

"Me parece inaceptable que Blanco y Negro, la institución controladora de Colo Colo, no tome esto a la altura, como sí lo hizo el Club Social y Deportivo... Me comuniqué con el señor -Alfredo- Stöhwing -presidente de ByNB- y le dije que el enfoque era errado. En casos de violencia de mujeres no pasa por sicólogo deportivo o una frustración deportiva, sino que son delitos. No se puede bajar la gravedad a esto", advirtió

Para finalizar declaró que "antes estas cosas quedaban en silencio y ahora, en el entorno futbolístico, las mujeres cada día levantan más la voz".