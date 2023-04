Ministra Orellana por acusación a Jordhy Thompson: Es hora que se revise el modelo formativo

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó las nuevas acusaciones contra el jugador de Colo Colo Jordhy Thompson y apuntó a que es momento de revisar los procesos formativos en las instituciones deportivas con la finalidad de buscar maneras de prevenir estas conductas.

"En primer lugar queremos decir que desde que tomamos conocimiento de estos hechos, hace semanas como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pusimos a disposición de la víctima nuestros dispositivos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género", declaró la funcionaria de Estado.

"Apenas los conocimos, instamos al club y señalamos que no estábamos de acuerdo con el abordaje que se estaba haciendo, porque la violencia contra las mujeres no es un problema de frustración deportiva, no corresponde abordarlo desde el psicólogo deportivo, porque la violencia contra las mujeres no surge porque alguien esté frustrado por no estar rindiendo en la cancha o algo así", aportó.

Siguió manifestando que "la violencia contra las mujeres es un problema estructural que debe ser tomado en serio por todas las instituciones, incluyendo los clubes deportivos, sobre todo por el impacto social que tienen en mucha población".

"Es hora que se revise cuál es el modelo formativo que reciben al interior de las instituciones estos deportistas, porque pasan gran parte de su etapa formativa no con su familia ni con su entorno, sino que con los equipos técnicos y el equipo, así que hay que ver qué están haciendo estas instituciones para prevenir", apuntó.

"Vamos a seguir estando a disposición de la víctima y vamos a seguir instando en primer lugar para tener una ley integral que establece obligaciones preventivas para todos los sectores, incluyendo el del Deporte, y también para que los actores privados, que son sociales, tomen cartas en el asunto porque no necesitan que la ley los obligue para poder repudiar la violencia contra las mujeres", cerró.