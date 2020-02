Nicolás Blandi: Llegamos motivados al duelo con la UC y con ganas de revertir nuestra imagen

El delantero de Colo Colo Nicolás Blandi afirmó que el equipo "popular" llega con motivación al clásico frente a Universidad Católica de este fin de semana y con ganas de revertir la imagen que dejaron en los partidos ante Cobresal y Audax Italiano, donde fueron derrotados.

"Llegamos motivados y con ganas de revertir la imagen de los últimos partidos, hicimos cosas bien pese a no haber ganado... cometimos errores que no debemos repetir", apuntó el argentino.

"Hay muchas cosas que hicimos bien a pesar de no ganar, como también cometimos errores que tenemos que corregir. El partido es de máxima exigencia contra un rival muy competitivo", estimó.

Luego, el ex San Lorenzo habló sobre el rival, cuya ventaja "es que vienen trabajando juntos desde hace tiempo, intentan hacer un fútbol parecido al del año pasado y eso es una ventaja enorme, porque es difícil mantener planteles y jugadores, entonces cuando encuentras un equipo con una forma de juego definida que sostiene hace tiempo y cuenta con jugadores improtantes, se transforma en un rival fuerte".

También dedicó palabras a su estado físico y declaró que "me voy a ir poniendo bien con el correr de las semanas y partidos. Llegué y me tocó competir rápidamente por las necesidades del club. Los tiempos fueron un poco apresurados y tal vez me pasó factura en lo físico. Estoy bien, me siento bien y con el correr de partidos y entrenamientos me iré poniendo mejor".

Colo Colo enfrentará a la UC en el Estadio Monumental el domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en un partido que no tendrá hinchas visitantes.