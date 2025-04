¿No fue en el Quitapenas? Colo Colo y los grandes mitos que envuelven su historia

En el marco del centenario de Colo Colo hay muchas historias que se han vertido sobre este siglo del club más popular de nuestro país, aunque existen aquellos datos que no son del todo exactos o quedan en la nebulosa.

El historiador Sebastián Salinas, en conversación con AL Aire Libre, comentó sobre un par de hechos que se mencionan sobre el Cacique, pero que sobre ellos no hay certezas, donde incluso una célebre frase genera dudas: “decir que David Arellano fue el que dijo Vámonos Quiñones. Esa frase no se sabe quién la dijo, no hay ningún testimonio, no hay nadie que tenga la certeza del que la haya dicho. Y cualquiera que diga que hay una persona específica que dijo esa frase está inventando, porque no hay ningún testimonio fidedigno al respecto. Y pongamos, las personas que a veces dicen que le dijeron algo, supuestamente les contaron lo hecho casi 60 años después. Entonces, obviamente, no se puede seguir esa idea”.

¿Si no fue en el Quitapenas, dónde?

Para Sebastián Salinas, el otro gran error que se repite tiene que ver con el lugar de la fundación exacta del club: “porque durante mucho tiempo se repitieron historias sin comprobar, por ejemplo, se mantuvo esta idea de que Colo Colo se había fundado en el Quitapenas, y la reunión en el Quitapenas fue dos semanas antes de la fundación oficial de Colo Colo, que fue el 19 de abril de 1925 en el Estadio El Llano, en la Comuna de San Miguel. Entonces, seguir diciendo que Colo Colo se fundó en el Quitapenas es un error, porque la fecha está clara, pero el lugar está equivocado”, aclaró el historiador, que fue distinguido por el club por el premio Raúl Prado Cavada, por su aporte en la difusión e investigación del elenco Popular.