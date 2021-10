"No me quiero quebrar": Javier Parraguez contó por qué dedicó su gol a Paulina Gatica, víctima de femicidio

El delantero de Colo Colo Javier Parraguez contó Al Aire Libre en Cooperativa los motivos por los cuales dedicó su gol ante Universidad Católica a la víctima de femicidio Paulina Gatica, mujer embarazada que fue asesinada por su pareja durante mayo en Renca.

"No me quiero quebrar", dijo el atacante del "Cacique", quien agregó que "Paulina es mi vecina de toda la vida".

"Sus hermanos, tiene dos, Alvaro y Pedro, son mis mejores amigos de la niñez, Alvaro es el padrino de mi hijo y lamentablemente pasó este suceso que lo lamentamos todos, al igual que su familia, su esposo, sus padres, hermanos, sus amigos", siguió.

"Ocurrió esta motivación de Alvaro de esta polera, que me la pasó hace bastante, y como no había podido entrar, no podía exhibirla, gracias a Dios se dio en este pratido importante y que lo pudo ver todo Chile", agregó.

Parraguez anotó el 2-1 decisivo en los descuentos y Colo Colo quedó primero con cinco puntos por sobre la UC.