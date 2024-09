Omar Labruna se la jugó por el ganador de la llave entre Colo Colo vs River Plate por Copa Libertadores

Omar Labruna lleva a River Plate en la sangre. Hijo menor de Ángel Labruna, un histórico e ídolo del equipo Millonario, también dirigió a Colo Colo durante el 2012 y 2013.

Inició su carrera como futbolista en el equipo de Núñez y en una entrevista con La Tercera, no se quiso quedar atrás y entregó a su candidato para ganar la llave de cuartos de final entre Colo Colo y River Plate.

El análisis del partido entre Colo Colo y River Plate de Omar Labruna

Antes de dar su veredicto, el extécnico del Cacique analizó el partido de ida: "Fue un partido muy vibrante, me trajo muchos recuerdos en mi etapa como entrenador de Colo Colo. Creo que hubo dos tiempos, en el primero River salió a presionar, no dejaba armar el equipo chileno, fue dominador, tuvo dos o tres chances".

"En el segundo, Colo Colo emparejó porque River sintió el esfuerzo del partido. En los últimos 20 minutos, Jorge Almirón hizo algunos cambios como para intentar ganar, el arquero Armani tuvo dos intervenciones muy buenas", indicó Labruna.

Para don Omar "venir a jugar al Monumental en Buenos Aires, a Colo Colo no le será nada fácil. Más allá de que queden 90 minutos, River de local es muy fuerte y jugará ante 85 mil espectadores. Si en Santiago había clima, acá con estadio repleto, también lo habrá. Así que será una linda revancha y será más difícil para Colo Colo que viene de visitante", comentó el DT.

Omar Labruna se la jugó por el ganador de la llave entre Colo Colo vs River Plate

El hijo del histórico jugador de River aseguró que "será un partido disputado, pero esta serie la va a pasar River. Jugar en esa cancha se le hará muy difícil a Colo Colo. Pero son 90 minutos y en el fútbol no está nada dicho. Son partidos muy cerrados en los que no te puedes equivocar. No creo que River esté dos o tres goles arriba, pero lleva una luz de ventaja".

Además, Omar Labruna respondió si River Plate es el principal candidato al título de la Libertadores: "Hay técnicos que no les gusta, pero terminar de local te da una gran ventaja. Jugar la final en el Monumental, si pasas estas instancias, ahora con Colo Colo y después con Mineiro o Fluminense, será un serio candidato".