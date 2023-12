Opazo: Vienen desafíos importantes y tenemos que dejar a Colo Colo en lo más alto

Oscar Opazo levantó un nuevo título con Colo Colo en la Copa Chile 2023, y pese a que su año a nivel personal no fue el esperado el defensor apuntó a la relevancia que tienen los futuros desafíos para los albos.

En conversación con TNT Sports tras la final ganada a Magallanes el "Torta" mencionó que: "Habíamos dejado pasar la oportunidad de conseguir el campeonato que era el principal objetivo. No se pudo, pero esta Copa era lo que nos quedaba y queríamos terminar de la mejor manera".

"Debemos hacer una buena pretemporada porque en 2024 se vienen desafíos muy importantes y debemos dejar a Colo Colo en lo más alto", subrayó.

Sobre su irregular segundo semestre marcado por las lesiones Opazo expresó que: "Es lamentable. Me da un poco de rabia porque este último partido es el que me sentí mejor. Me complicó una lesión que siempre me resentía. Tuve mucha mala suerte, no pude cumplir las expectativas que tenía el cuerpo técnico y a nivel personal y me queda esa espina, pero quedo contento con este título, es mi octavo en el club y muy feliz".