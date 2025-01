Palabra del Rey: Arturo Vidal sorprende con su opinión de quién debe ser el arquero de Colo Colo

Luego de nueve días en que Colo Colo puso en pausa sus trabajos de pretemporada por problemas con los premios, en que el entrenador Jorge Almirón decidió dar un nuevo descanso al plantel y evitar un conflicto, los Albos retornaron a la actividad.

Un tema que tiene a los hinchas expectantes dice relación con los fichajes, y una posición a llenar es la de arquero, donde Keylor Navas figura como una opción, aunque además del ex Real Madrid se abre la posibilidad que Brayan Cortés, que inicialmente decidió irse del club, pueda continuar en el Monumental David Arellano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Arturo Vidal y quién debe ser el arquero de Colo Colo

Previo al viaje a La Serena, donde el Cacique seguirá sus trabajos de pretemporada, Vidal fue consultado sobre la opción que arribe al club el portero costarricense, ganador de tres Ligas de campeones: "Es un nombre fuerte, todos sabemos lo que ha hecho afuera, lo que ganó afuera, pero el tema mío es que no sé por qué no juega hace tanto tiempo", expresó. Y, tras ello sorprendió al dar su preferencia: “nosotros tenemos un arquerazo que es Cortés, ojalá se pueda quedar, no sé en qué está eso, pero me gustaría más que se quedara Cortés. Pero es una decisión de él, de la gente de acá. Ojalá se arregle. Y si no, el que llegue que sea un aporte, nosotros necesitamos gente fuerte para pelear la Libertadores que este año se viene con todo”.

A propósito de llegadas, Arturo Vidal hizo referencia al fichaje del volante Claudio Aquino: "Espectacular, eso me encantó, me pone muy contento. Aníbal Mosa se la está jugando, no es fácil traer al mejor jugador de Argentina. Creo que este tipo de jugadores harán crecer a Colo Colo y a la liga chilena. Espero que Aníbal siga trayendo jugadores que pidió Almirón, porque seguramente nos irá muy bien”, remató.

😱⚪⚫ "ME GUSTARÍA QUE SE QUEDE"



Arturo Vidal se refirió, en #PelotaParadaxTNTSports, a la posibilidad de que Keylor Navas llegue a #ColoColo, pero el King fue enfático en señalar que prefiere que Brayan Cortés siga defendiendo el arco del Cacique en esta temporada. ¿Estás de… pic.twitter.com/PhHCcHsjh7 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 2, 2025

Los objetivos y la Supercopa

Para Vidal, fiel a su estilo de ir por grandes desafíos, está claro lo que deben lograr este año: "Nuestra meta es pasar cuartos de final de la Copa Libertadores y ojalá ganarla. Ese es nuestro objetivo y así hay que pensar de aquí en adelante", expresó uno de los capitanes del Cacique.

Un tema aún no resuelto es qué pasará con la Supercopa, donde Colo Colo se enfrenta a la U, y el King lamenta que todavía no haya claridad al respecto: "Se dijo que eran dos partidos, luego que era uno, después no hay fecha. A mí me gustaría que fueran dos, por el espectáculo, y porque sería muy lindo que ambas barras tengan la oportunidad de estar con su equipo. Pero la decisión no la tomo yo. Ojalá tengan una fecha luego", declaró.

Vidal y las llegadas de chilenos al fútbol de Argentina

La liga trasandina tendrá como una de sus figuras para el 2025 a Carlos Palacios en Boca Juniors y Gonzalo Tapia que se incorporará a River Plate, hecho destacable para Vidal: "Me parece espectacular, me alegro mucho. La liga chilena ha crecido mucho, por algo en Argentina están mirando a los jugadores de acá. Ojalá les vaya muy bien, les deseo mucha suerte. Si nos topamos en la Copa Libertadores, vamos a ver quién es más fuerte”, cerró el bicampeón de América, que tendrá como primer desafío futbolístico junto a Colo Colo el partido amistoso frente a Santiago Wanderers, el próximo jueves 9 de enero.