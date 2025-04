¿Por quién irán? Desde el CSD Colo Colo anticiparon las elecciones de Blanco y Negro

Colo Colo enfrenta semanas claves. Mientras en lo deportivo los albos tienen por delante desafíos trascendentales en el Campeonato Nacional y en la Copa Libertadores, fuera de la cancha también se definen cosas importantes.

Y es que este lunes se celebrarán nuevas elecciones en Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del Cacique. Por ello, mucho se ha debatido en las últimas horas sobre qué bloque (el encabezado por Aníbal Mosa o el Bloque Vial) quedará al mando.

¿A quién apoyará el Club Social y Deportivo Colo Colo?

En la antesala de la victoria de Colo Colo sobre Coquimbo Unido, el presidente del CSD, Edmundo Valladares, anticipó las elecciones de ByN, aunque no reveló a qué bloque apoyarán. “Como lo hemos hablado con anterioridad, existe un quiebre que ya es histórico, que nosotros no hemos buscado. Sabemos que tenemos una importante responsabilidad de cara al pueblo colocolino, pero es un tema que vamos a abordar en su minuto. Recién el lunes en la mañana presentaremos los nombres de los directores que va a nombrar el club”, avisó.

“Queremos darle a conocer a los socios y socias primeramente y al pueblo colocolino en general cuál va a ser nuestra postura. Queremos que ellos sean los primeros que se enteren, pero como dije, el lunes por la mañana es el momento en que deberíamos hacer los anuncios respectivos”, agregó.

Por último, se refirió a la posibilidad que asuma como mandamás de Blanco y Negro. “Estoy muy orgulloso de ser el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, la posición que podamos tener siempre va a ser desde lo colectivo en favor del club. No estoy pensando en ningún cargo en particular fuera del que tengo en este minuto. Veremos en su momento, no puedo adelantar la definición que haremos pública en su minuto”, cerró Valladares.