¿Qué arriesga Thompson tras un video junto a su expareja que lo denunció por violencia de género?

El futbolista de Colo Colo Jordhy Thompson nuevamente está en el centro de la polémica, luego de que se revelara un video en el que aparece besándose con su ex pareja Camila Sepulveda, quien lo denunció hace algunos meses por violencia de género.

En Las Ultimas Noticias, el abogado experto en derecho de familia, Gonzalo Pérez Prosser, explicó que "una suspensión condicional, en estricto rigor es un acuerdo entre Fiscalía y el imputado, y significa que es una suspensión que está sujeta a una condición, y si se cumple durante un año, el agresor queda sin antecedentes y todo queda como si no hubiera pasado. En cambio, si incumple, se deja sin efecto la suspensión condicional y se cita a juicio. En este momento , la Fiscalía podría abrir una investigación considerando que es un delito de interés público y hay videos como evidencia".

Por su parte, Jorge Henríquez Muñiz, especialista en derecho penal y fundador de HCL Abogados. "Hay una cautelar que ordena no acercarse a la víctima, establecida en el artículo 9 (letra B) de la Ley 20.066, de Violencia Intrafamiliar. Si esta se incumple, se comete otro delito distinto, que se llama desacato, correspondiente al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, el que establece penas entre los 541 días y 5 años".

Además, Henríquez añadió que "es común que en estos casos de violencia intrafamiliar las familias solucionen sus problemas mientras se da el procedimiento judicial. En esas instancias, si bien la cautelar sigue vigente, porque no hay ninguna orden que la haya dejado sin efecto, puede haber una justificación o legitimante que señale que es la víctima la que está buscando y permitiendo que el victimario se acerque. En esos casos, Fiscalía podría tomar la decisión de no continuar con la causa por desacato, o que en un juicio oral el victimario sea absuelto".

Si la víctima decide denunciar desacato "se tendría que solicitar una audiencia de formalización y pedir otras medidas cautelares, incluso prisión preventiva, pero tampoco lo pueden llegar y detener. Lo otro que podría pasar es que Thompson se autodenuncie y se ejerza la facultad 186 del Código Penal", añadió el profesional.

Finalmente, indicó: "Ellos pueden modificar las cautelares, siempre con voluntad de la víctima. Se cita a una audiencia donde se revisan las medidas cautelares y si la víctima, efectivamente, dice que no tiene temor de Thompson, que no ha habido nuevos inconvenientes o nuevos actos de violencia y que ya no es necesaria la medida cautelar, se podría modificar".

Por ahora, Thompson está concentrado junto al "Cacique" para la primera final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile frente a Universidad Católica.