Quinteros por incorporaciones: No nos estamos reforzando, estamos reemplazando a los que se fueron

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, insistió en la necesidad de incorporar jugadores a su equipo, pese al gran momento en el Campeonato Nacional y la Copa Chile, asegurando que se debe sustituir las partidas de la institución.

Quinteros dijo en conferencia de prensa, luego del 4-0 sobre Unión Española, en la semifinal de ida de la Copa Chile: "Nosotros no estamos reforzando al equipo, estamos reemplazando a un refuerzo, que es Martín Rodríguez, y a (Esteban) Paredes y (Nicolás) Blandi que se fueron".

Además, añadió que "no me voy a referir de nuevo a los jugadores que debemos incorporar, ya lo he hecho. El gerente deportivo (Daniel Morón) sabe que debe incorporar dos jugadores".

Sobre el duelo ante los hispanos expresó que "el balance es muy positivo, jugamos muy bien y anotamos cuatro goles que nos acercan a la final (de la Copa Chile)".

En relación al regreso del público al Monumental, tras 525 días, el ex UC sostuvo que "estábamos esperando al público. Tenía dudas sobre cómo iban a responder los jóvenes, pero la gente de Colo Colo alienta".

"El público es fundamental, te da energía positiva en momentos difíciles y ojalá que pronto pueda entrar más gente. Se merecían el triunfo", añadió.

Finalmente, se refirió al nivel de Emiliano Amor, autor del último tanto este miércoles: "Desde que llegó Amor solo nos han hecho un gol de pelota aérea, eso uno lo sabe como entrenador".

"Los chicos ganan partidos, pero para clasificar a Copa Libertadores y pelear el Campeonato necesitamos la mezcla con jugadores de experiencia", cerró.

El próximo duelo de los "albos" será este sábado a las 16:30 horas (20:30 GMT) contra Deportes Antofagasta, otra vez en Macul, por el Campeonato.