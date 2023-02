Quinteros: Si se suspende el Colo Colo-Ñublense, estamos totalmente de acuerdo

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró dispuesto a la suspensión del partido de este lunes contra Ñublense por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023.

El hecho fue pedido por la gente de los "diablos rojos", debido a la emergencia de los incendios forestales en Chillán y alrededores, que tienen en Estado de Catástrofe a la Región de Ñuble.

En conferencia de prensa, Quinteros expresó: "Escuché (la petición). Colo Colo y nosotros como cuerpo técnico, los jugadores y la gente somos solidarios con la gente de Chillán. Cualquier decisión que se tome, porque la gente está preocupada, estamos a disposición. Si se suspende estamos de acuerdo y si se juega también. Estamos comprometidos para jugar un partido en Viña y estamos a disposición de la gente de Chillán. Nosotros no tomamos esa decisión, pero estaremos de acuerdo con lo que se decida".

"A mí me sale natural... Si la gente de la Región del Ñuble no está en condiciones anímicas de jugar, lo aceptamos. Después está la ANFP. Yo soy solidario, estoy a disposición, en ningún momento seré intransigente, tomando en cuenta que hay gente que lo está pasando mal y sufriendo".

Sanción y refuerzos

El estratega también se refirió al castigo de dos partidos que recibió por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por declaraciones en contra del árbitro Fernando Véjar en la Supercopa ante Magallanes.

"Fueron opiniones sobre un nivel deportivo, profesional de alguien que dirigió un partido. Todo lo que pienso ya lo dije, pienso en el partido del lunes y eso quedó atrás. Cada vez que haya un arbitraje que no sea bueno para nosotros, es probable que vuelva a opinar sobre eso, ahora pienso hacia adelante".

Acerca de la casi segura llegada del defensa argentino Matías de los Santos, expresó: "Teníamos dos jugadores con características parecidas para reemplazar a Emiliano Amor. Ahora tenemos prácticamente listo (De Los Santos), no podemos confirmarlo hasta que no firme. Es parecido a Amor, tiene buen juego aéreo".

"A mí me consta que se han hecho las gestiones para contratar jugadores, a veces los jugadores no quieren venir y esperan otras opciones, y otras veces los clubes no quieren soltarlos. Todavía no nos reforzamos, estamos reemplazando jugadores... Esta temporada me hace recordar la temporada 2021, que también fue un mercado difícil. Esa vez empezamos de forma irregular, pero el equipo terminó jugando muy bien, ahora aspiramos a algo parecido, rearmar. Ojalá antes podamos jugar muy bien y estar en los primeros puestos".

"El mercado no es tan fácil. Teníamos la posibilidad de incorporar a Matías Catalán, el jugador quería venir, pero no se pudo llegar a un arreglo con el club. Los jugadores que están libres quizás no son del nivel que queremos... Empezamos la temporada en desventaja, pero jugamos con los chicos y les damos confianza. Si no incorporamos ahora, podemos hacerlo a mitad de año, quizás no tengamos un primer semestre muy bueno", cerró.