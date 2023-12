Quinteros: Si tuviera algo oscuro, el 90 por ciento de los jugadores serían de un solo representante

Gustavo Quinteros, exentrenador de Colo Colo, se despidió de Chile y aprovechó para aclarar varios temas sobre su estancia en el elenco albo, entre ellos negó alguna relación con agentes de futbolistas en su rol de DT.

"Si yo tuviera algo oscuro en mi vida profesional, el 90 por ciento de los jugadores hubiesen llegado con un solo representante. Entonces pregúntenles a los jugadores quienes los trajeron a Colo Colo. Es fácil para desenmascarar a la gente que miente y se quieren salvar ensuciando a las personas de bien", expresó en una larga entrevista con TNT Sports.

"Al representante de Maximiliano Falcón lo conocí en Chile, el de Emiliano Amor es otro, y nunca había hablado en mi vida con él. Así con otros, yo no sé quién es el representante de Erick Wiemberg, de Carlos Palacios, de Pablo Parra", ejemplificó.

"Me vincularon con un representante muy importante de Chile (Fernando Felicevich) como que era mi representante. Voy a decir algo para tener en cuenta, a mí no me metió ningún representante en Colo Colo, ningún intermediario. Me llamó directamente Marcelo Espina", explicó Quinteros.

"Yo no tengo representante fijo. El que me trae una oferta de un club que me interesa, valoro, voy y arreglo. En Emiratos Arabes me habló una persona argentina, en Católica me llevó otro, a Colo Colo vine directamente con Espina y Mosa, a Tijuana fui con un intermediario ecuatoriano; José Chamorro", contó.

"Yo llamé a Daniel Behar para que me arregle los papeles y los contratos. Nunca fue mi representante. Por eso hay muchas mentiras. Esta gente quiere desprestigiar para evitar que los insulten por sus decisiones, qué se yo", apuntó a Matías Camacho, quien lo acusó de tener reuniones con agentes de futbolistas.

En la misma conversación televisiva, Quinteros dedicó palabras específicas para el presidente del Club Social y Deportivo, indicando que "no existe", que "no hizo nada positivo" y que sus emplazamientos son falsos; "mentiras de patas cortas".