Quinteros tras el empate con Iquique: Los nervios hacen que no se pueda arriesgar demasiado

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, fue autocrítico tras el opaco empate 0-0 de su equipo ante Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, que no los aleja de la zona de descenso, y aseguró que la tensión les jugó en contra en este compromiso.

Quinteros dijo a TNT Sports tras el partido que "los nervios de luchar por tres puntos en una situación complicada hacen que no se pueda arriesgar demasiado. No fue un partido bien jugado y fue justo el resultado. No hubo un equipo que fuera superior al otro".

"Faltan dos finales. Tenemos que jugar para sumar. Ojalá que el próximo sea sumar de a tres y quedemos más tranquilos. El punto sirve si el próximo lo ganamos. Jugamos contra un rival directo y haremos todo por ganar", agregó.

También se refirió a la baja de última hora de Ignacio Jara, que complicó su planificación de este duelo: "Sufre de un problema lumbar que a veces no lo deja entrenar ni jugar. Hoy tuvo un dolor muy grande en la espada y no pudo estar".

Finalmente y en conferencia de prensa, el ex Universidad Católica sostuvo que "esperemos que estos días nos ayuden para recuperar a los jugadores de zona creativa que actualmente están con molestias. Tenemos fe que en el próximo partido jugaremos mejor y podremos llevarnos el triunfo".

Colo Colo jugará el jueves ante Cobresal en el Estadio Monumental a las 18:30 horas (21:30 GMT), en la penúltima fecha del Campeonato Nacional.