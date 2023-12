Quinteros y su continuidad: No es lo económico, es ponerse de acuerdo en lo deportivo

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, habló sobre su continuidad en el club y sostuvo que no depende de él la decisión, pero apuntó que su interés está en el tema deportivo.

"No depende de mí, no lo puedo contestar. No es un tema económico, es ponerse de acuerdo en lo deportivo, me interesa y se da el año que viene, hacer algo más, estoy dispuesto", declaró en diálogo con TNT Sports.

Del mismo modo, indicó que "y si no se da, tengo las vacaciones, llevo 16, 17 años trabajando, y no vendría mal en un momento parar un poco, disfrutar con la familia".

"Si sale algo deportivamente interesante, la primera prioridad siempre la tiene Colo Colo, y si no, veremos donde sería", concluyó.