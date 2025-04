Representante de Diego Valdés aclaró su futuro y le abrió la puerta a los tres grandes de Chile

En los últimos días se conoció que Diego Valdés podría dejar México luego que América decidiera declararlo como transferible pensando en el próximo mercado de pases, por lo que se rumoreó con un posible retorno del atacante al fútbol chileno.

De hecho, desde tierras mexicanas aseguraron que el deseo del jugador es vestir la camiseta de Colo Colo. Sin embargo, su representante aclaró su futuro y no le cerró las puertas a U de Chile y U Católica en caso de concretarse su regreso al país.

Representante de Diego Valdés salió al paso de los rumores

En conversación con AS, el agente de Diego Valdés, Gastón González, salió al paso de los rumores sobre su posible salida de México. “América no me ha informado nada de que se quiera desprender de él (...) ahora bien, como pasa en todos los mercados, él es un jugador atractivo, sobre todo para la liga mexicana por lo que ha logrado”, señaló.

Al ser consultado por el posible retorno de su representado al fútbol chileno, indicó que “la verdad es que ni Colo Colo ni nadie del fútbol chileno se ha contactado conmigo ni con el jugador para mostrar interés y que él pueda venir a Chile”.

En ese sentido, González no descartó a U de Chile ni a U Católica como posibles destinos. “Nosotros estamos abiertos, porque es claro que uno de los desafíos que le quedan a Diego es jugar en alguno de los tres grandes de Chile”.

Los números de Diego Valdés en América

Diego Valdés llegó al América en 2022 y se convirtió en una pieza clave del equipo, donde ha jugado 135 partidos, convertido 38 goles y aportado 30 asistencias. Además, con las Águilas ha levantado tres títulos de Primera División, una Supercopa de la Liga MX y un trofeo Campeón de Campeones.