Se revelaron detalles del TENSO cruce entre Almirón y Carlos Palacios en el último partido de Colo Colo

La derrota de Colo Colo ante Copiapó en la Fecha 15 del Campeonato Nacional tuvo su punto aparte en la banca con un tenso cruce que protagonizaron el entrenador albo Jorge Almirón y Carlos Palacios, el cual no pasó desapercibido para nadie.

El momento entre el DT y la 'Joya' ocurrió a los 72' minutos del partido con los copiapinos. El atacante fue sustituido por Leonardo Gil y abandonó la cancha con evidente molestia, algo que no gustó nada al argentino, quien lo recriminó en una escena que fue captada por la transmisión oficial del encuentro.

A pesar de que en la rueda de prensa posterior Almirón le bajó el perfil a lo sucedido, lo cierto es que fue un momento que no fue ajeno para nadie sobre todo porque los ánimos no terminaron de la mejor con la derrota del 'Cacique'.

¿Qué se dijeron Jorge Almirón y Carlos Palacios?

Tan solo 1 día después de lo ocurrido, este lunes el periodista Daniel Arrieta, quien estuvo en cancha para TNT Sports, se encargó de esclarecer la discusión que tuvieron Almirón y Palacios en la banca del local en el Estadio Monumental.

"Él sale de la cancha y cuando va caminando a la banca, algo dice. Jorge Almirón lo escucha y de inmediato se levanta para recriminarle lo que dijo. Son calenturas de partido, pero al técnico de Colo Colo le molestó", detalló Arrieta.

Sobre lo mismo, el comunicador añadió que: "Según pude averiguar, se manifestó contrario a la sustitución, no podría decir si hubo insultos o no, pero eso provocó que Almirón le recrimine sus dichos. Luego me dijeron que Almirón le dijo 'No te equivoques conmigo' para luego volver a su puesto".