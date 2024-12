Sebastián Villa se acerca a pasos agigantados a Colo Colo

El volante argentino Claudio Aquino no sería el único refuerzo que cerró Colo Colo antes del Año Nuevo.

Y es que Blanco y Negro "se puso las pilas" justo en el cierre del 2024 y habría asegurado al extremo que más destacó en Independiente de Rivadavia en la última temporada en el fútbol argentino.

En Argentina aseguran que Sebastián Villa jugará en Colo Colo

Esto luego de que desde el otro lado de la cordillera, aseguraran que Sebastián Villa, delantero de 28 años, "va a jugar en Colo Colo", según informaron en Radio La Red.

El polémico puntero que tuvo un paso por Boca Juniors tiene un pie y medio en el Estadio Monumental, tras el dato entregado por Juan Carlos "Toti" Pasman en vivo.

Villa puede ponerse pronto la camiseta del Cacique

El periodista trasandino mencionó que "Colo Colo, que le hizo una buena serie de cuartos de final ante River, se acaba de llevar a la figura del fútbol argentino que es Claudio Aquino".

"Un amigo, que es mi fuente de Boca que siempre da muy buena información y que no falla nunca, me da otro refuerzo para Colo Colo. Me dice que Sebastián Villa va a jugar en Colo Colo", añadió el comunicador, dejando abierta la puerta para que los albos amarren a su segunda incorporación para la temporada 2025.