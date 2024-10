¡Sonríen en Macul! Carlos Palacios está habilitado para jugar por Colo Colo ante Palestino

Han sido semanas bastante tormentosas para Carlos Palacios. Una seguidilla de acontecimientos dejaron al volante de Colo Colo en el ojo del huracán, e incluso se desató un suerte de guerra entre la ANFP y el club albo.

Después de haber sido inhabilitado por el ente rector del fútbol chileno, finalmente Jorge Almirón podrá contar con Palacios de cara al partido con Palestino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Carlos Palacios está habilitado para jugar por Colo Colo ante Palestino

De hecho, fue el mismo DT de Colo Colo quien confirmó la noticia y también se refirió a la situación entre Palacios y la selección chilena que lo dejó fuera del partido con Unión La Calera.

"Después de la última concentración, la directiva mandó un documento para que nos aclararan si podíamos contar con él o no. Menos mal que mandaron ese documento porque ahí la federación informó que no podía jugar, que no estaba habilitado", indicó Almirón.

Y agregó: "Menos mal, yo estaba pensando en ponerlo. Ahora ya está a disposición para jugar y como digo, son muchos los jugadores que están muy bien. El cierre del torneo nos encuentra a todos muy motivados, con muchos minutos encima y un buen ritmo de juego. Así que va a ser difícil armar el equipo, pero trataré de hacer lo mejor posible y lo más justo para todos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Los números de Carlos Palacios en el Campeonato Nacional

Carlos Palacios ha jugado 20 encuentros durante el torneo 2024. Fue titular en 18 partidos e ingresó desde la banca en dos encuentros. Además ha marcado cinco goles.

El formado en Unión Española ya le convirtió a Huachipato, Everton, Unión Española y su más reciente anotación fue ante Audax Italiano el 7 de octubre en el estadio Monumental.