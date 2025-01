¿También se complicó? Desde Uruguay advierten a Colo Colo por el fichaje de Salomón Rodríguez

Este lunes el directorio de Blanco y Negro tiene una reunión relevante para ir definiendo fichajes, donde uno de los puestos es el de arquero, en el cual Brayan Cortés y Keylor Navas figuran como las principales opciones.

La determinación del golero traerá aparejado un tema añadido para Colo Colo, que dice relación con el cupo de extranjeros, porque si se inclinan por el seleccionado nacional quedará una opción más, y si eligen al ex Real Madrid, allí no habría más opciones… Al menos en el papel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Desde Uruguay alertan a Colo Colo por Salomón Rodríguez

En los últimos días, el delantero charrúa se despidió de Godoy Cruz, y se daba por hecho su llegada al Cacique, que lo convertiría en el quinto extranjero, además de Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Javier Correa y Claudio Aquino, pero en las últimas horas surgió una alerta para el atacante.

En conversación con el diario La Tercera, el gerente general de Rentistas, Daniel Domínguez se refirió a la situación del ariete: “a nuestro club, al menos, oficialmente no nos ha llegado nada. Nadie habló con nosotros sobre el tema. Rentistas tiene un 50 por ciento del pase de Rodríguez. Desconocemos cualquier traspaso a Colo Colo, solo lo que hemos visto por la prensa. Primero tienen que llegar a un acuerdo con Godoy Cruz y ellos le darán el visto bueno a Rentistas”.

El directivo del elenco uruguayo mostró cautela sobre este fichaje, porque en las dinámicas actuales hay diversas formas de negociación: “otra cosa es que hayan hablado con el representante del futbolista, lo dejo claro. Nosotros no vemos con malos ojos un posible traspaso a Colo Colo, porque cada vez que se mueva el jugador, nosotros recibimos dinero. Si el jugador no viajó a la pretemporada con Godoy Cruz, nosotros no tenemos claro si está cerrado. Al menos, para nosotros, oficialmente no hay nada”, lo que pone una voz de alerta sobre esta negociación, que aún no es hecha pública por el Cacique.