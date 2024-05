Tenso cruce entre Jorge Valdivia y Francisco Sagredo luego de la derrota de Colo Colo

La polémica surgió a raíz del postpartido de Colo Colo con Fluminense, donde Francisco Sagredo se enfrascó en una fuerte discusión en vivo con Jorge Valdivia, luego que el "Mago" cuestionara un dato entregado por Andrea Hernández.

La jugada de Colo Colo que detonó el cruce

Todo comenzó cuando la periodista comentó que "según las estadísticas oficiales" los albos no tuvieron remates al arco en el primer tiempo, algo que incómodo al exjugador.

Mientras Hernández relataba la estadística, en pantalla se mostraba una clarísima oportunidad desperdiciada por Cristián Zavala, que estando solo frente al arquero remató desviado y el portero ni siquiera tuvo que intervenir.

Las diferencias entre Jorge Valdivia y Francisco Sagredo

Ante esa escena, Valdivia cuestionó que la estadística dijera que el popular no tenía remates al arco el primer tiempo, asegurando que para él, eso sí era un disparo a portería, argumentando que él había jugado fútbol, dando a entender que es una voz autorizada para determinar eso.

Sagredo molesto, le respondió a Valdivia: "¿Y qué tiene? ¿Y yo por qué no jugué profesional? ¿No puede hablar de fútbol, o la Andrea?", y le señaló que el argumento de jugador no siempre es válido para analizar un partido, "Entonces no me tires que tú jugaste a la pelota, porque estamos comentando el partido".

Andrea, por su parte se mantuvo al margen de la discusión y solo añadió respetuosamente que: "Yo me rijo por las estadísticas oficiales, con todo respeto. Era eso, simplemente".

