TODOS CONTRA ELLA: En Colo Colo hicieron una dura y especial crítica tras el empate con Limache

El empate de Colo Colo frente a Deporte Limache no agradó mucho en el camarín de los Albos, donde hubo fuertes críticas a un aspecto que les tuvo incómodos durante todo el encuentro y que fue tema para varios integrantes del plantel.

Independiente de lo felices que pudieron estar con el estreno de varios de los nuevos fichajes, entre los cuales anotó Sebastián Vegas y Salomón Rodríguez en el empate con los Tomateros, una especial crítica se hizo insoslayable.

En Colo Colo lamentaron estado de la cancha

El más duro con su malestar por el estado del terreno de juego fue el delantero Javier Correa: “malísima, la verdad que hace tres meses que no la usamos y no puedes hacer pie, hay que ponerle un poco más de voluntad, me parece. Nos caíamos solos, el área está echa pedazos, te querías parar y te caías. Estamos en el año del centenario y no nos puede pasar”.

Sebastián Vegas ratificó lo dicho por el centrodelantero de Colo Colo: “estaba un poco resbalosa, un poco blanda, espero que las cosas se mejoren”. Claudio Aquino fue por la misma línea “nos patinábamos muchos, tendremos que encontrar los tapones para estar bien y jugar tranquilamente en la cancha”.

El técnico Jorge Almirón también concordó: “la cancha está mala, pero para los dos equipos. Es una situación que tenemos que ver adentro nuestro, para que mejore, para que nos favorezca el juego, porque tenemos que tener precisión, y que no te pique mal, no caerte. Pero no son excusas”, remató el adiestrado, que además quedó preocupado por los errores que cometieron y les significaron dos goles en contra.