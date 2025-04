“Vamos a sacar a los delincuentes”: El compromiso de Aníbal Mosa previo al Centenario de Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, asistió al velorio de María Ided del Carmen Fernández, más conocida como “María Colo Colo”, reconocida hincha del club que falleció esta jornada a los 90 años.

En la instancia, el mandamás de la concesionaria que rige los destinos del Cacique, lamentó el deceso de la fanática y se refirió a los hechos que han afectado al club en los últimos días, aprovechando de enviar una dura advertencia a quienes invadieron la cancha frente a Fortaleza.

Aníbal Mosa se refirió a las posibles sanciones de Conmebol

Respecto a las últimas noticias que ha recibido Colo Colo en los últimos días, Aníbal Mosa señaló a Radio ADN que “nos vamos a levantar con la frente en alto, con trabajo, con hidalguía, con esfuerzo, como es esta institución. Nos levantaremos de esa manera, vamos a curar nuestras heridas y nos vamos a levantar. Vamos a dar la cara y a asumir que las situaciones no siempre son de alegría, sino que también de momentos tristes. Y el colocolino es así”.

“Ojalá que los nuevos hinchas puedan seguir su ejemplo, puedan apoyar a la institución sin violencia, porque estos desalmados que entraron el otro día a la cancha no se dan cuenta el daño que le han hecho a su institución”, agregó.

En ese sentido, el timonel de Blanco y Negro abordó las posibles sanciones que puede recibir el club por parte de la Conmebol. “Con la frente en alto, dando las explicaciones que corresponden, hablando con todos los que tenemos que hablar. Esta es una institución muy grande y le vamos a poner el pecho a las balas como siempre. Esperemos que las cosas y las sanciones sean justas, por el bien de todos los colocolinos esperemos que nos den la posibilidad de seguir luchando, trabajando y levantando el nivel”, señaló.

La dura advertencia de Aníbal Mosa contra los protagonistas de incidentes

Por último, Aníbal Mosa envió un contundente mensaje a los barristas que invadieron el campo de juego frente a Fortaleza por la Copa Libertadores 2025 y advirtió que sacará a los delincuentes del Estadio Monumental.

“Vamos a sacar a estos delincuentes del estadio, por la honra de la señora María Colo Colo y por la honra de David Arellano y todos los que han hecho esta institución. A estos delincuentes quiero decirles que los vamos a perseguir y los vamos a sacar del estadio. No son colocolinos ustedes”, afirmó.

“Quiero que todo el mundo del fútbol nacional, latinoamericano y mundial lo sepa: Colo Colo no se siente orgulloso de estos delincuentes, Colo Colo no son esos 20 o 30 desalmados que entraron a la cancha. Colo Colo somos diez millones de personas que alientan todos los años. Esa gente no nos representa y los vamos a perseguir. Tenemos 15 querellados individualizados, con nombre, rut y dirección y vamos a ir por todos los que le hagan mal a Colo Colo. Que sepan que aunque sea lo último que yo haga, los voy a perseguir y sacar del estadio”, cerró Mosa.