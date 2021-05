Vicente Pizarro: Debutar profesionalmente en Colo Colo con tantos amigos será imborrable

El joven volante de Colo Colo, Vicente Pizarro, evaluó lo que fue su cometido y el de varios compañeros que se estrenaron en el profesionalismo ante Ñublense el pasado fin de semana en el torneo. Para el jugador, "será imborrable" el haber debutado en el cuadro "Popular" con tantos de sus amigos con los que comparte desde cadetes.

En diálogo con el medio oficial del "Cacique", Pizarro señaló que: "El fútbol es así y te tiene que pillar preparado. La verdad me sentí muy bien en el partido contra Ñublense, mis compañeros me dieron apoyo en todo momento y creo que hay que quedarse con lo bueno del partido".

"Yo tengo una relación casi de hermanos con mucho de mis compañeros que también jugaron, entonces debutar profesionalmente en cancha con varios de mis amigos va a ser algo imborrable", agregó.

Quien también tuvo palabras de este debut fue el arquero Julio Fierro, que comentó que: "Estaba muy ansioso esperando la noticia de si me iba a tocar jugar o no. El profe me dio la oportunidad y quería jugar el partido. Se hicieron cosas muy buenas con compañeros que también estaban jugando por primera vez, ahora toca seguir trabajando para ser opción nuevamente".

Otro de los que habló de aquella jornada fue Bruno Gutiérrez, mencionando que: "Me acordé de todo el sacrificio por el que tuve que pasar para llegar a esto, el debutar con el club de misa mores. Por eso estaba muy feliz".

"Tenemos que aprender demasiado, a saber jugar contra la adversidad y comunicarnos más en la cancha. Esto nos va a servir de aprendizaje", subrayó.