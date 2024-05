Vicente Pizarro elogió a Vidal en su cumpleaños: “Es una persona muy importante para nosotros”

Vicente Pizarro repasó el momento de Colo Colo, que comienza a acortar distancias con el líder Universidad de Chile. Los albos vencieron a Palestino, quedando a cinco puntos de la cima, tras la caida de los azules en el Campeonato Nacional.

El volante comentó la importancia que ha tenido en los albos el último tiempo.

"Me he sentido cómodo con el esquema del profesor Almirón, uno debe adaptarse a lo que pide el técnico. Más allá de si toca jugar o no, sabemos que la exigencia del club es grande", dijo.

El cumpleaños de Arturo Vidal

Hoy 22 de mayo, Arturo Vidal cumplió 37 años. El King, luego de su regreso al popular, ha compartido el mediocampo con Pizarro, quien elogió al ídolo chileno en lo futbolístico, pero también por su aporte en el camarín.

"Saludamos a Arturo por su cumpleaños. Es una persona muy importante para nosotros, que siempre apoya al grupo, que transmite muy buena energía. Tengo el honor de jugar y aprender de él cada día", comentó Vicente.

Además, aprovechó la instancia para analizar su presencia en la prenómina de La Roja de cara a la Copa América 2024, el formado en Colo Colo comentó que "estar en la nómina es un premio al trabajo que uno realiza día a día. Espero seguir trabajando de la misma forma para estar en la selección, el premio mayor para cualquier futbolista".

¿Dónde juega Colo Colo la próxima fecha?

Colo Colo visitará a Deportes Iquique por la penúltima fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional, el próximo sábado 25 de mayo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el estadio Tierra de Campeones.

