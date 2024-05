Matías Zaldivia reflexionó sobre la lesión de Ignacio Tapia y los gestos de Nicolás Castillo

Este mediodía Matías Zaldivia, enfrentó a la prensa de cara al próximo partido de Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, donde se puntualizaron dos hechos que aún generan ruido en la interna azul y en los medios, la lesión en el calentamiento previo al partido con la UC de Ignacio Tapia y los gestos de Nicolás Castillo hacia los hinchas azules.

Matías Zaldivia cree que la U aprendió la lección

Respecto a la lesión de Tapia, se le consultó a Zaldivia si consideraba que la ausencia del defensa fue la responsable de la derrota frente a los cruzados, a lo que comentó que "algo que pasa en la entrada en calor, te desequilibra un poco los planes que tenías para el partido, pero no perdimos por Nacho ni nada por el estilo, hay que ponerse a ver las cosas que hicimos mal y dar vuelta la página para seguir adelante".

"No creo que Nacho haya querido perjudicarnos a nosotros, sino que él obviamente quería estar, debe haber creído que podía llegar y en la entrada del calor no quiso perjudicar al equipo, porque se vio que que no podía jugar al cien", complementó el defensa de la U.

Además, el nacionalizado chileno añadió que esta situación es "una lección que hay que aprender, los partidos son detalles y hoy en día en la élite no se puede regalar nada, pero son cosas que se hablaron con los protagonistas y espero no vuelvan a suceder".

El pésimo comportamiento de la UC en el clásico

Además de los gestos obscenos que propinó Nicolás Castillo a la barra de la U. de Chile, se suma que un funcionario de la UC, golpeó a Ramón Gatica, coordinador de la U.

Ante los hechos, el exColo Colo dijo que "me parece grave y espero que la ANFP tome cartas en el asunto. Después lo de Castillo, va en la educación de cada uno. Eso es totalmente personal, pero nosotros estamos más allá de eso. Obviamente no nos gusta que le falten el respeto a nuestra gente y menos en nuestra cancha".

Revisa la conferencia completa acá.