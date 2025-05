¿Y los jóvenes? Jorge Almirón tiene sumido a Colo Colo en una gran DEUDA que podría costar caro

El momento que atraviesa a Colo Colo en lo deportivo lo tiene en una crisis que se ve agravada por algunas decisiones que está tomando su entrenador Jorge Almirón, que ya los dejó eliminados de la Copa Libertadores y sin torneos internacionales, lo mismo que en la Copa Chile.

Duras goleadas de forma consecutiva que se dan por primera vez en el centenario de vida del Cacique, y aun cuando tenga partidos aplazados, si esta tarde no le gana a Ñublense en el estadio Monumental David Arellano ve mucho más cerca el fondo de la tabla, que a los líderes, que le siguen sacando ventaja, y además con un tema muy preocupante en lo reglamentario donde el Popular está muy cerca de un punto de no retorno.

Almirón tiene a Colo Colo con una deuda muy peligrosa

El reglamento del Campeonato Nacional obliga a jugar el 70 por ciento de los minutos con un algún jugador joven, cuyo límite de edad no supere la categoría sub 22, que la ANFP por un error matemático que ha repetido en los últimos años señala como sub 21, y allí los Albos están totalmente atrasados respecto de lo que debieran cumplir.

Hasta ahora el Cacique acumula 192 minutos, de 441 que debiera haber cumplido, sin embargo, lo que deja al desnudo la falta de inclusión de jugadores jóvenes de parte de Jorge Almirón radica en que 126 de ellos son otorgados por una cláusula que da tener seleccionados en categorías menores, y el adiestrador sólo ha usado 66 minutos a futbolistas que cumplen la regla.

En la citación oficializada por el club sólo el portero Eduardo Villanueva está en el rango de edad solicitada, y en una formación que aparece como titular Fernando De Paul, Colo Colo nuevamente quedaría sin sumar minutos, por lo que de aquí en más, en los 22 encuentros que le quedarían, tendría que cumplir en promedio 78 minutos, por lo que entra en una zona límite, donde cualquier imponderable le puede jugar en contra a los Albos, porque el incumplimiento de esta norma reporta descuento de puntos, que podrían llegar hasta nueve unidades, además de una multa económica cercana a los 20 millones.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Ñublense por el Campeonato Nacional?

El partido de Colo Colo vs Ñublense se jugará este lunes 19 de mayo a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el estadio Monumental David Arellano con el arbitraje de Gastón Philippe.