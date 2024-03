Zubeldía sobre su negativa a Colo Colo: De la noche a la mañana no va con mis valores

Tras la salida de Gustavo Quinteros desde la banca de Colo Colo, una danza de nombres pasó por las oficinas de Blanco y Negro, incluyendo al argentino Luis Zubeldía.

El estratego, quien venía de consagrarse campeón la liga ecuatoriana y de Copa Sudamericana con Liga Deportiva Universitaria de Quito, conversó con ESPN Argentina sobre la opción de llegar al Estadio Monumental.

En la ocasión, el entrenador recordó que "salimos campeones, le ganamos a Independiente del Valle, un equipazo, se lo ganamos bien, por penales, igual que en Sudamericana, entonces sentimentalmente estás atado a esa institución".

Asimismo planteó que "cómo yo me voy a ir de Liga, habiendo vivido lo que viví, y arreglar con cualquier otro equipo. Con todo el respeto que merecen esas instituciones, como por ejemplo São Paulo. Si yo esto lo hubiera sabido en septiembre, puedes proyectar tu futuro a partir de diciembre, pero de la noche a la mañana no va con mis valores".

Pero el DT no se quedó solo ahí, sino que además reveló que en 2014 sostuvo un diálogo con la dirigencia alba para arribar al equipo, que estaba en búsqueda de un adiestrador definitivo en medio del interinato de Héctor Tapia.

El nacido en Santa Rosa señaló que "me junto, me pongo a analizar Colo Colo, el equipo era un fenómeno, estos partidos que estaba siendo dirigido por Héctor Tapia, pero un fenómeno, un fenómeno, estaba muy bien el equipo".

"Entonces me siento con el presidente, me presenté. 'Luis, ¿qué le parece el equipo, tuviste la oportunidad de verlo?', me dice el presidente. 'Sí, creo que no deberías cambiar el entrenador, debe seguir Tapia'. Después sale campeón con ese equipo. Esto me nace porque si estoy viendo una cosa, cómo voy a decir otra. Esta es una situación que nadie me acorraló", aseveró Zubeldía.