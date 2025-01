Copa Chile 2025: Con 5 partidos inicia la temporada en el fútbol chileno

Después de varias semanas sin saber si se jugaría o no la primera fecha de la Copa Chile, producto del paro del Sifup, este domingo 26 de enero se le dará el puntapié inicial a este torneo y a la temporada 2025 del fútbol chileno.

Serán 5 partidos en esta jornada, el más destacado es el que animarán Universidad Católica y Everton de Viña del Mar en el estadio Bicentenario de La Florida.

El partido encargado de abrir la temporada de fútbol en Chile será el que enfrente a Iquique y Antofagasta al medio día.

Los otros duelos de la primera jornada de Copa Chile 2025 serán Huachipato vs. Temuco, Ñublense vs. Curicó Unido y O’Higgins vs. Rangers de Talca.

Programación primera jornada de Copa Chile

12:00 Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta, estadio Tierra de Campeones

18:00 Universidad Católica vs. Everton, estadio Bicentenario de La Florida

18:00 Huachipato vs. Deportes Temuco, estadio Huachipato-CAP Acero

18:00 Ñublense vs. Curicó Unido, estadio Nelson Oyarzún

18:00 O’Higgins vs. Rangers, estado Municipal Jorge Silva Valenzuela

¿Dónde ver la Copa Chile 2025?

La Copa Chile se verá exclusivamente por las pantallas de TNT Sports y la plataforma de streaming de MAX.

Pero, no toda la fase de grupos será televisada. Es más, para esta primera jornada sólo se podrán ver los duelos de Iquique vs Antofagasta y Universidad Católica vs. Everton.