Universidad Católica vs Everton por la Copa Chile 2025 EN VIVO: Formaciones, a qué hora comienza el partido, cuándo y dónde verlo

Universidad Católica tendrá su estreno en la temporada 2025 ante Everton por la primera fecha de la Copa Chile. Los Cruzados perdieron a figuras importantes, pero se están reforzando de gran manera.

Los viñamarinos, en tanto, ya cuentan con ocho refuerzos confirmados, entre ellos, Juan Ignacio Gutiérrez, el delantero más caro del torneo. Cabe recordar que ambos conjuntos representarán a Chile en la Copa Sudamericana.

Formación probable de Universidad Católica vs Everton por la Copa Chile 2025

Thomas Gillier; Dylan Escobar, Daniel González, Tomás Asta-Buruaga y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Alfred Canales; Clemente Montes, Jader Gentil y Fernando Zampedri. DT: Tiago Nunes.

Formación probable de Everton vs Universidad Católica por la Copa Chile 2025

No hay formación confirmada. Sin embargo, el técnico Gustavo Leal no podrá contar con Ramiro González que fue expulsado en el duelo de Colo Colo vs Magallanes y le dieron dos fechas de castigo. Y tampoco contará con Benjamín Berríos que es baja por lesión.

¿Dónde ver Universidad Católica vs Everton?

El encuentro entre Universidad Católica vs Everton está programado para este domingo 26 de enero a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

El partido será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Además, todos los detalles los podrás seguir en Al Aire Libre.