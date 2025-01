Tiago Nunes y Zampedri quedaron con buenas sensaciones tras el triunfo de la UC

Universidad Católica derrotó la noche de este sábado a Unión de Santa Fe de Argentina por 3-1 en Montevideo, Uruguay, en lo que fue el estreno del cuadro cruzado en el torneo amistoso de verano Copa Serie Río de La Plata.

La escuadra cruzada tuvo un dubitativo inicio en el partido, pero en el complemento supieron reaccionar para quedarse con el triunfo en su estreno internacional de la temporada 2025.

El DT y el Goleador quedan con buenas sensaciones tras el triunfo de la UC

Tiago Nunes y Fernando Zampedri hablaron con la transmisión televisiva una vez terminado el compromiso y ambos destacaron, más allá del resultado, la reacción que tuvo la UC para quedarse con el encuentro.

“El primer tiempo no fue como imaginamos ya que Unión nos presionó bien, la cancha no estaba muy buena para asociarse y somos un equipo acostumbrado a ese tipo de juego, pero me quedo con la sensación positiva de que el equipo tuvo la capacidad de remontar en el segundo tiempo”, dijo el estratega brasileño.

“Más allá del resultado, nos vamos contentos porque lo que entrenamos nos salió. Encontramos mucho espacio libre que habíamos trabajado y eso nos deja satisfechos”, dijo el goleador histórico de la UC.

Zampedri y la capitanía con la llegada de Gary Medel

Zampedri fue consultado por la llegada de Gary Medel al equipo y se mostró dispuesto a ceder la capitanía al bicampeón de América.

“Muy contento por la llegada de Gary, lo estamos esperando. Es un jugador de una trayectoria increíble y de una jerarquía impresionante. Con la capitanía no hay problemas, todos vamos a sumar y tirar al equipo hacia adelante”, indicó.

Por último tuvo palabras para Alfonso Parot, cuyo jugador no fue renovado en la UC.

“Apreciamos mucho a Alfonso, ganó muchos títulos en el Club, salió de acá de la casa. Ojalá tenga la despedida que se merece”, declaró.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

El próximo partido del equipo de Tiago Nunes en el certamen de verano será frente a Atlético Tucumán el martes 14 de enero a las 20:00 horas en el Campus de Maldonado.