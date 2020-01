Gerente de Unión Española reiteró que no jugarán ante la U: Es ilegal, la Copa Chile está terminada

Luis Baquedano, gerente de Unión Española, dialogó con nuestro programa Al Aire Libre PM luego que la ANFP oficializara la programación de las semifinales y final de la Copa Chile, y reiteró la postura del club a no jugar el duelo contra Universidad de Chile, choque que determinará el cuarto representante de nuestro país en la Copa Liberadores 2020.

"Nuestra postura no ha cambiado para nada. Este partido no sé a qué corresponde, está fuera de base. Yo me pregunto, el chico (Pablo) Aránguiz, ¿va a jugar por Universidad de Chile, por nosotros o ninguna de las anteriores?", cuestionó.

"Al margen de eso, es una decisión totalmente ilegal, la Copa Chile está terminada, igual como los otros torneos. Es una medida arbitraria del directorio de la ANFP", precisó Baquedano.

Finalmente, el directivo hispano afirmó que los abogados del club están analizando el caso y darán una respuesta a esta situación.

El partido entre Unión Española y U. de Chile está programado para el 18 de enero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio La Portada, en La Serena.